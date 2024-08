Reżyser Wolf Creek pracuje nad nowym thrillerem. Historia egzorcysty z nadprzyrodzonymi elementami

Źródło: Materiały prasowe

Deadline informuje o nowym projekcie Grega McLeana (Wolf Creek), który wyreżyseruje i napisze scenariusz do thrillera z elementami nadprzyrodzonymi. The First Exorcist to projekt opisywany jako "urzekające połączenie wydarzeń religijnych i nadprzyrodzonych osadzone w czasach biblijnych". Film zostanie wyprodukowany przez studia Emmy Creek Pictures i Helium. Zaplanowane na 2025 rok zdjęcia odbędą się w mieście Victoria w Australii.

The First Exorcist - fabuła

Matka podejmuje wstrząsającą misję, aby ocalić córkę przed opętaniem. Gdy ich życie zamienia się w koszmar, kobieta dowiaduje się o tajemniczej uzdrowicielce, która potrafi odpędzać demony. Tym samym rozpoczyna się niebezpieczny wyścig z czasem.

Greg McLean - filmografia

McLean zasłynął ze swojej pracy nad Wolf Creekiem oraz jego sequelem. Wyreżyserował również serial telewizyjny oparty na tej franczyzie, a także Eksperyment Belko we współpracy z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem. Jego ostatnim projektem jest Dżungla z Danielem Radcliffe'em w roli głównej.