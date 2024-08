Kate Winslet w nowym projekcie Hulu. Zagra panią chirurg z mrocznym sekretem

źródło: Open Road Films

Ed Solomon (Pełne koło, Iluzja 2) rusza z nowym projektem we współpracy ze studiem A24 oraz 20th Television. To serial The Spot, realizowany dla amerykańskiej platformy streamingowej Hulu, w którym główną rolę zagra Kate Winslet. Aktorka wcieli się w odnoszącą sukcesy chirurg, która przechodzi przez kryzys małżeński. Mąż, który naucza w szkole, podejrzewa ją o śmiertelne potrącenie dziecka. Przyglądając się tej sprawie, mroczne sekrety wyjdą na jaw i wystawią ich związek na ciężką próbę. Winslet została również producentką wykonawczą, działając pod szyldem Juggle Productions.

Kate Winslet - filmografia

Ostatnio Winslet wystąpiła w miniserialu HBO Reżim, gdzie zagrała autorytarną przywódczyni fikcyjnego narodu. Niedługo zobaczymy ją także w nadchodzącej części Avatara, reżyserowanej przez Jamesa Camerona.

Winslet jest również pochłonięta pracą jako producentka. Jej firma Juggle Productions ostatnio odpowiadała za doceniany projekt HBO, Mare z Easttown. Powstał także film biograficzny Lee. Na własne oczy o modelce, która w czasie II wojny światowej została korespondentką wojenną dla Vogue'a. W obu projektach również zagrała.