Gremlins: Secrets of the Mogwai - nowe szczegóły serialowego prequelu filmu

fot. Warner Bros.

Gremlins: Secrets of the Mogwai będzie 10-odcinkowym serialem animowanym na podstawie kultowego filmu z lat 80. Gremliny rozrabiają. Jak podaje producent wykonawczy Tze Chun, głosu małemu stworkowi Gizmo użyczy nowy aktor, a nie komik Howie Mandel, który podkładał mu głos również w kontynuacji filmu - Gremliny 2.

Tze Chun informuje również, że Gizmo pozostanie głównym mogwajem, ale w serialowym prequelu filmu nie zabraknie wielu innych złośliwych gremlinów.

Zobaczymy złego mogwaja, ale to wszystko, co mogę powiedzieć. Naszym celem było stworzyć więcej historii w świecie gremlinów, a także chcieliśmy dostarczyć rozrywki fanom. Wiecie, fandom gremlinów jest bardzo silny od niemal 40 lat. Na pewno pojawią się easter eggi i mitologia związana z gremlinami, która usatysfakcjonuje wieloletnich fanów, a także przyciągnie nowych. Wzorowaliśmy się na filmach Pixara, studia Ghibli i rzeczami, które razem mogą oglądać zarówno dzieci, nastolatkowie, a także dorośli.

W oficjalnym opisie fabuły Gremlins: Secrets of the Mogwai możemy przeczytać, że to historia, która rozgrywa się w latach 20. w Szanghaju, gdzie 10-letni Sam Wing (przyszły właściciel sklepu z filmu Gremliny rozrabiają) poznaje młodego mogwaja zwanego Gizmo. Wraz z nastoletnią, uliczną złodziejką o imieniu Elle, wyruszają w niebezpieczną podróż przez wiejską część Chin. Po drodze spotykają różne barwne potwory i duchy znane z chińskiego folkloru, z którymi czasami muszą walczyć. Podczas wyprawy, której celem jest powrót Gizmo do swojej rodziny i odkrycie legendarnego skarbu, są ścigani przez żądnego władzy przemysłowca i jego rosnącą armię złych gremlinów.

Gremlins: Secrets of the Mogwai - premiera serialu animowanego zaplanowana jest na 2021 rok, który trafi na platformę HBO Max.