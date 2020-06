Gremliny 3 - scenarzysta zdradza pomysł na niezrealizowany film

Warner Bros. Pictures

Film Gremliny rozrabiają z 1984 roku zyskał status produkcji kultowej i doczekał się kontynuacji, która zadebiutowała w 1990 roku. Były plany również na trzecią część cyklu, jednak spaliły one na panewce. Warner Bros obecnie szykuje serialowy prequel, wobec tego wydaje się, że kolejny film nie powstanie. Jednak scenarzysta Carl Ellsworth zdradził swój pomysł na fabułę trzeciej odsłony. Stwierdził, że film tonalnie byłby bliższy oryginałowi niż sequelowi. Miałby dużo humoru, ale byłby to horror, ponieważ nie można zapomnieć, że gremliny to psychopatyczne, mordercze stworzenia. Zach Galligan powtórzyłby swoją rolę Billy'ego i razem z Gizmo tworzyliby duet podobny do Hana Solo i Chewbacci. Film miałby bardziej zagłębić się w mitologię i pochodzenie gremlinów.

Dla przypomnienia w oryginalnym filmie Billy otrzymuje egzotyczne zwierzątko, którym jest wspomniany Gizmo. Są trzy zasady obchodzenia się z futrzakiem: nie można wystawiać go na działanie światła, doprowadzić do kontaktu z wodą oraz karmić go po północy. Billy łamie te zasady, co doprowadza do nieprzewidzianych skutków. Gizmo zaczyna się szybko rozmnażać a jego potomstwo to krwiożercze istoty.