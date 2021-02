Gremliny powracają. Gizmo w nowej reklamie napoju

fot. materiały prasowe

Gremliny rozrabiają to kultowy film, który doczekał się jednego sequela. Popularność jednak wciąż jest na tyle duża, że fani wypatrują potencjalnej drugiej kontynuacji. Zanim do tego dojdzie możemy zobaczyć powrót bohaterów w reklamie.

Hasłem przewodnim reklamy napoju są słowa: tak dobry jak oryginał, ale lepszy. Główną rolę gra Gizmo, którego niefrasobliwość znów sprawia problemy. Towarzyszy mu Zach Galligan, który powraca jako Billy.

Zobaczcie i oceńcie sami jak im wyszło:

Przy okazji Zach Galligan udzielił wywiadu portalowi EW.com, w którym padł temat tego, jak Gizmo jest uroczy i... jak wypada na tle Baby Yody, Aktor oczywiście ma swojego faworyta w tym konkursie i jest to Gizmo. Co ciekawe, zasugerował, że takie pytania ciągle do niego trafiają.