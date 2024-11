Nowa figurka nawiązuje do TEJ sceny Jokera. Cena szokuje

fot. McFaralne Toys

McFaralne Toys wypuściło na rynek zestaw figurek z filmu Joker, odtwarzających jedną z ciekawszych i szokujących scen filmu.

Joker – nowe figurki, cena

Kolekcjonerski zestaw obejmuje figurki Jokera i Murraya Franklina w wysokości 7 cali (ok. 18 cm), a do tego wszystkie akcesoria potrzebne do odtworzenia sceny talk-show, wymienne twarze dla Jokera, dłonie i kilka innych drobiazgów. Prezentuje się świetnie, ale jedynym minusem jest jego cena.

fot. McFaralne Toys

Koszt całości to prawie 250 dolarów, czyli około 1000 zł. Jest to dość spora cena, zwłaszcza, że franczyza Jokera aktualnie jest okryta gorszą sławą przez sporą krytykę drugiej części, Joker: Folie a deux. Nie zmienia to jednak faktu, że z pewnością znajdą się kolekcjonerzy, którym nie przeszkodzi ani to, ani wysoka cena i mimo wszystko zainwestują w ten zestaw.

Joker – fabuła, gdzie oglądać

Historia jednego z cieszących się najgorszą sławą superprzestępców uniwersum DC — Jokera. Przedstawiony przez Phillipsa obraz śledzi losy kultowego czarnego charakteru, człowieka zepchniętego na margines. To nie tylko kontrowersyjne studium postaci, ale także opowieść ku przestrodze w szerszym kontekście.

Joker jest dostępny do obejrzenia na Netflixie.