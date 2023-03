Gry Ubisoftu jako komiksy: wkrótce trzy premiery

Egmont

Już 22 marca ukażą się trzy albumy na licencji firmy Ubisoft: dwie serie z uniwersum gry Assassin`s Creed oraz seria ze świata gry Far Cry.

Album Assassin's Creed Valhalla. Pieśń chwały to prequel nawiązujący do gry Assassin's Creed: Valhalla, który przenosi czytelnika do Norwegii z czasów IX w n.e. Assassin's Creed: Miecz Shao Jun. Chiny to pierwszy tom pasjonującej mangi na podstawie gry wideo Assassin’s Creed Chronicles: China, który przedstawia burzliwe losy nieustraszonej asasynki Shao Jun. Far Cry. Łzy Esperanzy to z kolei trzymająca w napięciu opowieść będąca prequelem do gry Far Cry 6. Szykuje się spora gratka dla fanów flagowych gier Ubisoftu i miłośników komiksów na podstawie gier.

Oto szczegóły albumów:

Assassin’s Creed. Miecz Shao Jun. Chiny. Tom 1- opis i okładka mangi

Pasjonująca manga na podstawie gry wideo Assassin’s Creed Chronicles: China firmy Ubisoft, przedstawiająca burzliwe losy nieustraszonej asasynki Shao Jun. Jest rok 1526. W Chinach panuje dynastia Ming. Kraj cieszy się dobrobytem i dostatkiem, ale kolejny cesarz przeprowadza wielkie polityczne czystki i cesarstwo zaczyna pogrążać się w chaosie. W rodzinne strony powraca z Europy ostatnia z bractwa chińskich asasynów – młoda dziewczyna Shao Jun, której wszyscy współbracia zostali wymordowani. Jej cel może być tylko jeden: zemsta!

Źródło: Egmont

Far Cry: Łzy Esperanzy - opis i okładka komiksu

Trzymająca w napięciu opowieść będąca prequelem do gry FAR CRY 6. Juan Cortez jest nałogowym partyzantem. Od lat podróżuje po krajach nękanych wojnami i po strefach konfliktu, żeby służyć doświadczeniem i umiejętnościami temu, kto zaoferuje najwyższą stawkę. Tym razem los rzucił go do Santa Costa w Ameryce Południowej. Tu rywalizują o władzę i wpływy trzy obozy: junta wojskowa, którą niedawno założył Di Stefano, partia burżuazji na czele z córką zamordowanego byłego przywódcy i grupa rewolucjonistów zamierzających bronić praw robotników i rdzennej ludności.

Źródło: Egmont

Assassin's Creed Valhalla. Pieśń chwały - opis i okładka komiksu

Nieustraszeni wikingowie mierzą się ze swoim przeznaczeniem w prequelu bestsellerowej gry wideo Ubisoftu Assassin’s Creed: Valhalla.

Norwegia, połowa IX wieku n.e. Eivor, wikińska wojowniczka, jest świadkiem zniszczenia wioski przez przybyszów z sąsiedniego królestwa. Sama przypuszcza atak, siejąc zamęt i powodując rozlew krwi... Ale czy jej zwycięstwo okaże się błogosławieństwem czy raczej klątwą? Tak czy inaczej z pewnością stanie się częścią jej legendy. Gdzie indziej, na wschodzie, inny wiking, Sigurd, także wyrusza naprzeciw swojemu przeznaczeniu, w poszukiwaniu innej zdobyczy, wykutej z tyglowej stali...