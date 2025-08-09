Przeczytaj w weekend
Już jutro rozpoczyna się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej 2025. Jaki jest program?

10 sierpnia 2025 roku rozpoczyna się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej. Jakie atrakcje przewidziano dla gości i które filmy będzie można obejrzeć? Poznajcie pełny program wydarzenia, którego patronem medialnym jest naEKRANIE.pl.
10 sierpnia 2025 roku rozpoczyna się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej. Jakie atrakcje przewidziano dla gości i które filmy będzie można obejrzeć? Poznajcie pełny program wydarzenia, którego patronem medialnym jest naEKRANIE.pl.
Letnia Akademia Filmowa 2025 fot. materiały prasowe
Już jutro, tj. 10 sierpnia 2025 roku, rozpocznie się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. naEKRANIE.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia. W jego trakcie zaprezentowanych zostanie łącznie 150 filmów, udział weźmie 70 gości, w tym międzynarodowym, a także odbędą się pokazy plenerowe i specjalne. Oto zaplanowane segmenty dla LAF 2025.

  • KINO SAAMÓW PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
  • MAŁE CANNES
  • WŁOSKA (BEZ)TROSKA
  • MEXICO MAGICO, MEXICO TRAGICO
  • W PARKU DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT
  • 50/50 GDYNIA
  • TILDA SWINTON: POMIĘDZY
  • JERZY ANTCZAK – MISTRZ EPICKIEJ OPOWIEŚCI
  • DARIUSH MEHRJUI – OJCIEC NOWEGO KINA IRAŃSKIEGO
  • ZROZUMIEĆ... BLISKI WSCHÓD
  • ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA
  • ARCHEOLOGIA KINA
  • DRUGIE ŻYCIE FILMU
  • DOKUMENTY NA LAF

A które filmy będzie można obejrzeć w ramach wydarzenia? Oto rozpiska z podziałem na kategorie.

Letnia Akademia Filmowa 2025 - program

KINO SAAMÓW PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!

  • Je’vida
  • My Father's Daughter
  • Ellos Eatnu - Let the River Flow
  • Eallogierdu. The Tundra Within Me
  • Ealát

MAŁE CANNES

  • To był zwykły przypadek
  • Romeria
  • Zmartwychwstanie
  • Sirat
  • Renoir
  • Młodsza siostra
  • Dwóch prokuratorów

WŁOSKA (BEZ)TROSKA

  • Vermiglio
  • Gloria!
  • Diamenty
  • Bogini Partenope
  • La familia

MEXICO MAGICO, MEXICO TRAGICO

  • Totem
  • Sujo
  • Złota klatka
  • Santo i Blue Demon kontra potwory

W PARKU DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT

  • Blair Witch Project
  • Midsommar
  • In Flames

50/50 GDYNIA

  • Moje miejsce
  • Cisza
  • Szczęśliwy człowiek
  • Jesteś tam
  • Oda do radości
  • Łysy
  • 3 Love
  • Córki dancingu

TILDA SWINTON: POMIĘDZY

  • Caravaggio
  • Orlando
  • Jestem miłością
  • Teknolust
  • Mysz w labiryncie i sześciokątny ul

JERZY ANTCZAK – MISTRZ EPICKIEJ OPOWIEŚCI

  • Noce i dnie
  • Hrabina Cosel
  • Chopin. Pragnienie miłości
  • Dama kameliowa
  • Epilog norymberski

DARIUSH MEHRJUI – OJCIEC NOWEGO KINA IRAŃSKIEGO

  • Krowa
  • The Cycle
  • Hamoun
  • Sara
  • Leila

ZROZUMIEĆ... BLISKI WSCHÓD

  • Obciążeni
  • Wiszące ogrody
  • Inshallah a Boy
  • Arzé
  • The Three

ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA

Spotkania z:

  • Michałem Grzybowskim
  • Mariuszem Kuczewskim
  • Dominik Monteanpańków
  • Korkiem Bojanowskim
  • Moniką Majorek

ARCHEOLOGIA KINA

  • Ogień i lód
  • Kobieta kot
  • Próba terroru
  • Bez emocji
  • Drugi oddech
  • Kierowcy z piekła rodem
  • Wyścig z czasem

DRUGIE ŻYCIE FILMU

  • Rozmowa
  • Pod skórą
  • Na samym dnie
  • Opętanie

DOKUMENTY NA LAF

  • Gość
  • Dziecko z pyłu
  • Listy z Wilczej
  • Przechwycone
  • Bałtyk

Źródło: informacja prasowa

