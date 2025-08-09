Już jutro rozpoczyna się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej 2025. Jaki jest program?
10 sierpnia 2025 roku rozpoczyna się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej. Jakie atrakcje przewidziano dla gości i które filmy będzie można obejrzeć? Poznajcie pełny program wydarzenia, którego patronem medialnym jest naEKRANIE.pl.
Już jutro, tj. 10 sierpnia 2025 roku, rozpocznie się 26. edycja Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. naEKRANIE.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia. W jego trakcie zaprezentowanych zostanie łącznie 150 filmów, udział weźmie 70 gości, w tym międzynarodowym, a także odbędą się pokazy plenerowe i specjalne. Oto zaplanowane segmenty dla LAF 2025.
- KINO SAAMÓW PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
- MAŁE CANNES
- WŁOSKA (BEZ)TROSKA
- MEXICO MAGICO, MEXICO TRAGICO
- W PARKU DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT
- 50/50 GDYNIA
- TILDA SWINTON: POMIĘDZY
- JERZY ANTCZAK – MISTRZ EPICKIEJ OPOWIEŚCI
- DARIUSH MEHRJUI – OJCIEC NOWEGO KINA IRAŃSKIEGO
- ZROZUMIEĆ... BLISKI WSCHÓD
- ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA
- ARCHEOLOGIA KINA
- DRUGIE ŻYCIE FILMU
- DOKUMENTY NA LAF
A które filmy będzie można obejrzeć w ramach wydarzenia? Oto rozpiska z podziałem na kategorie.
Letnia Akademia Filmowa 2025 - program
KINO SAAMÓW PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
- Je’vida
- My Father's Daughter
- Ellos Eatnu - Let the River Flow
- Eallogierdu. The Tundra Within Me
- Ealát
MAŁE CANNES
- To był zwykły przypadek
- Romeria
- Zmartwychwstanie
- Sirat
- Renoir
- Młodsza siostra
- Dwóch prokuratorów
WŁOSKA (BEZ)TROSKA
- Vermiglio
- Gloria!
- Diamenty
- Bogini Partenope
- La familia
MEXICO MAGICO, MEXICO TRAGICO
- Totem
- Sujo
- Złota klatka
- Santo i Blue Demon kontra potwory
W PARKU DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT
- Blair Witch Project
- Midsommar
- In Flames
50/50 GDYNIA
- Moje miejsce
- Cisza
- Szczęśliwy człowiek
- Jesteś tam
- Oda do radości
- Łysy
- 3 Love
- Córki dancingu
TILDA SWINTON: POMIĘDZY
- Caravaggio
- Orlando
- Jestem miłością
- Teknolust
- Mysz w labiryncie i sześciokątny ul
JERZY ANTCZAK – MISTRZ EPICKIEJ OPOWIEŚCI
- Noce i dnie
- Hrabina Cosel
- Chopin. Pragnienie miłości
- Dama kameliowa
- Epilog norymberski
DARIUSH MEHRJUI – OJCIEC NOWEGO KINA IRAŃSKIEGO
- Krowa
- The Cycle
- Hamoun
- Sara
- Leila
ZROZUMIEĆ... BLISKI WSCHÓD
- Obciążeni
- Wiszące ogrody
- Inshallah a Boy
- Arzé
- The Three
ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA
Spotkania z:
- Michałem Grzybowskim
- Mariuszem Kuczewskim
- Dominik Monteanpańków
- Korkiem Bojanowskim
- Moniką Majorek
ARCHEOLOGIA KINA
- Ogień i lód
- Kobieta kot
- Próba terroru
- Bez emocji
- Drugi oddech
- Kierowcy z piekła rodem
- Wyścig z czasem
DRUGIE ŻYCIE FILMU
- Rozmowa
- Pod skórą
- Na samym dnie
- Opętanie
DOKUMENTY NA LAF
- Gość
- Dziecko z pyłu
- Listy z Wilczej
- Przechwycone
- Bałtyk
Źródło: informacja prasowa
