Horror, który zadaje ważne pytania? Hailee Steinfeld o Grzesznikach

Akcja Grzeszników rozgrywa się w latach 30. XX wieku na południu USA. Główni bohaterowie walczyli w I wojnie światowej, zanim postanowili wrócić do rodzinnego miasteczka. Hailee Steinfeld gra wampirzycę Mary i podkreśla, że mamy do czynienia z filmem, który zadaje ważne pytania i pozostawił po sobie ogromne wrażenie na obsadzie.

Hailee Steinfeld o Grzesznikach

Aktorka w rozmowie z portalem People zastanawiała się nad wszystkimi pytaniami, przed którymi postawił ją ten film. „Wywarł na mnie ogromny wpływ, więc czuję, że przynajmniej wywrze go także na widzach. Myślę, że dotknął nas wszystkich osobiście i bardzo głęboko, co widać na ekranie”. Hailee Steinfeld dodała, że wszystkie osoby na planie czuły więź z materiałem, z którym pracowały. W jej przypadku było to poprzez historię jej rodziny, a szczególnie jej dziadka. Częścią jej researchu do roli Mary było właśnie zgłębianie jej i rozmowa z krewnymi.

„Nawet oglądając ten film wczoraj tylko z moją rodziną, rozmowy, które narodziły się po seansie, były bardzo ważne. Bardzo zbliżyło mnie to mojej mamy i dziadka. Ta rola sprawiła, że moja wyobraźnia szalała na temat tego, jak jego życie wyglądało, gdy dorastał, a także jak wyglądało życie jego rodziców” wyznała aktorka. Dodała, że żałuje, że jej dziadka nie ma dziś z nią, by odpowiedział jej na wszystkie pytania, które narodziły w jej głowie dzięki Grzesznikom.

Tak na razie prezentuje się horror:

Grzesznicy zadebiutują w polskich kinach już 18 kwietnia 2025 roku. Pierwsze opinie zapowiadają hit. Czas pokaże, czy zdoła podbić serca widzów.