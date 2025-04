Grzesznicy to najlepszy film o wampirach od lat? Pierwsze opinie zapowiadają odważny i stylowy hit

fot. Warner Bros.

Film Grzesznicy w reżyserii Ryana Cooglera i z Michaelem B. Jordanem w podwójnej roli głównej wzbudza zainteresowanie na świecie. Mówi się o dobrym otwarciu weekendu w box office na poziomie 40 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 90 mln dolarów. Do premiery pozostało jeszcze trochę czasu, bo ta jest wyznaczona na 18 kwietnia 2025 roku. Mimo tego w sieci pojawiły się pierwsze reakcje od osób, które miały już okazje obejrzeć tajemniczą i wyjątkową produkcję będącą mieszanką wielu gatunków i motywów.

Recenzje Minecraft: Film, czyli powrót klątwy i tragedia roku czy nieszkodliwa rozrywka dla rodzin?

Grzesznicy - pierwsze opinie

Po uroczystej premierze w Nowym Jorku film określa się mianem "mądrego, strasznego i seksownego." Oto niektóre z reakcji:

BJ Colangelo:

Ryan Coogler scementował swoje miejsce pośród najlepszych (jeszcze bardziej niż do tej pory) z Grzesznikami. To film lepszy niż to, czego mogliście się spodziewać - nawet jeśli spodziewaliście się czegoś dobrego. Straszny, seksowny i z komentarzem społecznym z pazurem.

Jim Hemphill:

Grzesznicy to odważny i świetny film. Najlepsza produkcja od dużego studia od 10 lat.

Nick L’Barrow:

Kocham Grzeszników! To pełen napięcia, zmysłowości film, który jest najpiękniejszą wizualnie produkcją Cooglera do tej pory. Muzyka jest nie tylko fantastyczna, ale też stanowi ważną rolę w budowaniu magicznego znaczenia muzyki w kulturze. Michael B. Jordan jest świetny w podwójnej roli.

Aaron Neuwirth:

Świetnie się bawiłem podczas seansu Grzeszników. To o wiele bardziej odjechany film niż komukolwiek się wydaje. Ryan Coogler wnosi mnóstwo stylu do tej mieszanki czarnej kultury, historii i gatunków filmowych. Najlepszy film o wampirach od lat.

Przypomnijmy, że ten tytuł łączy w sobie kilka różnych gatunków. Nie jest tylko horrorem z wampirami, które stanowią jeden z elementów filmu. Coogler w jednym z wywiadów powiedział, że nie są jedynym nadprzyrodzonym motywem w Grzesznikach, a sam film opowiada o czymś więcej niż tylko o nich.

