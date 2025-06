Grzesznicy- premiera online. Gdzie obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Grzesznicy to najnowsza produkcja w reżyserii Ryana Cooglera z podwójną rolą Michaela B. Jordana. Produkcja łącząca w znakomity sposób jazz z horrorem okazała się ogromnym box officowym sukcesem na całym świecie. W samej Polsce na ten film sprzedano ponad 115 tysięcy biletów. Niedawno reżyser ogłosił, że nie zamierza rozstawać się z tym uniwersum i będzie planował kolejne opowieści w nim osadzone.

Grzesznicy – online

Jeszcze kilka dni temu Grzeszników można było oglądać na dużym ekranie, a od dziś jest on dostępny dla wszystkich na wielu platformach streamingowych do kupna i wypożyczenia na 48 godzin. Co ciekawe, do wyboru oprócz oryginalnej ścieżki dźwiękowej jest także, niedostępny w wersji kinowej, polski dubbing. Powoli staje się to standardem dla wszystkich produkcji WB trafiających na streaming.

Rakuten – wypożycz za 49,99 zł za HD i 4K lub kup za 69,99 zł

– wypożycz za 49,99 zł za HD i 4K lub kup za 69,99 zł Sklep Prime Video – wypożycz za 49,99 zł za HD lub kup za 64,99 zł

– wypożycz za 49,99 zł za HD lub kup za 64,99 zł Premiery Canal+ - wypożycz 49,99 zł za HD

- wypożycz 49,99 zł za HD Player - wypożycz 49,99 zł za HD

Grzesznicy – fabuła

Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło. Podczas otwierania pierwszego baru skierowanego tylko dla emigrantów w drzwiach pojawia się najgorsza z sił nieczystych.