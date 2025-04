Kogo gra Michael B. Jordan w Jestem legendą 2? Will Smith ujawnia, a teorie fanów idą do kosza

fot. materiały promocyjne

Długo wyczekiwana kontynuacja Jestem legendą z Willem Smithem powstaje już od jakiegoś czasu. Początkowo miał to być prequel, ale dołączenie Akivy Goldsmana do zespołu producentów doprowadziło do zmiany planów i skupienia na stworzeniu kontynuacji w oparciu o alternatywne zakończenie pierwszej części, a nie kinową wersję, w której główny bohater ostatecznie się poświęca.

Nad 2. filmem Will Smith pracuje blisko z Michaelem B. Jordanem, który też w nim wystąpi. W sieci od razu zaczęto spekulować i podejrzewać, że Jordan zagra albo młodszą wersję postaci Smitha albo wcieli się w jego o kilka(naście) lat starszego syna. Teraz się okazuje, że teorie te można wrzucić do kosza, ponieważ Will Smith zdradził w podcaście Drink Champs w kogo wcieli się Michael B. Jordan.

Na początku chcieliśmy zrobić prequel, ale wtedy przyszedł Akiva Goldsman i powiedział: "A co gdybyśmy zrobili nowa wersję, która bazuje na tym alternatywnym zakończeniu, w którym twoja postać przeżyła?" Michael B. Jordan jest głową nowej osady. Nie jest moim synem. Jest taka osada w Connecticut.

Jestem legendą 2 - co wiadomo?

Podczas panelu na Comic-Conie Goldsman zdradził, że już stworzył drugi szkic do Jestem legendą 2 po spotkaniu z Jordanem i Smithem. Powrót do znanego widzom świata ma być "dość spektakularny", a praca nad tym przynosi ekipie produkcyjnej sporo frajdy. Kontynuacja ma opierać się na alternatywnym zakończeniu filmu Francisa Lawrence'a, w którym postać Smitha przeżywa i staje się legendą wśród zarażonych.

Co więcej, akcja ma rozgrywać się "kilka dekad" po wybuchu epidemii w 2009 roku i wydarzeniach z pierwszego filmu. Inspiracją jest nie tylko powieść Richarda Mathesona, lecz także The Last of Us.

