Ile filmów Star Wars w produkcji? Jest oficjalna lista tytułów!

Podczas panelu na Star Wars Celebration poświęconemu The Mandalorian & Grogu poruszono kwestię filmów z uniwersum Gwiezdnych Wojen, które są w produkcji. Pomimo rozmaitych plotek i przecieków, na ten moment potwierdzono prace nad sześcioma tytułami!

Ile filmów Star Wars jest w produkcji?

Łącznie potwierdzono sześć projektów. Oto ich lista:

Film o Rey osadzony po Skywalker. Odrodzenie

Film Jamesa Mangolda osadzony 20 000 lat przed Gwiezdną Sagą. Tematem będą początki Jedi.

Nowa trylogia filmowa od scenarzysty Simona Kinberga. Na razie powstaje tylko jeden z tych filmów.

Gwiezdne wojny w reżyserii Taiki Waititiego.

Star Wars: Starfighter – film Shawna Levy'ego z Ryanem Goslingiem.

Kinowy film w reżyserii Dave’a Filoniego, będący kulminacją historii z seriali. Ma czerpać inspirację z książki Dziedzic Imperium

Star Wars Celebration wciąż trwa, a Kathleen Kennedy może jeszcze ogłosić coś nowego w świecie Star Wars. Na ten moment nie zapowiedziano jeszcze żadnego nowego serialu.

Star Wars w reżyserii Taiki Waititiego

Dlaczego ten projekt powstaje tak długo? Szefowa Lucasfilmu skomentowała:

– Taika pracuje we własnym tempie. Zawsze mu mówię: „Kiedy poczujesz, że jesteś gotowy i możesz poświęcić czas, to wtedy to zrobimy”. Czekamy. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego. To będzie wielki film Star Wars.

The Mandalorian & Grogu – premiera w maju 2026 roku. Star Wars: Starfighter – premiera w maju 2027 roku.