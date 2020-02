GTA 5 w VR. Mod wprowadza pełne wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości

GTA 5 zadebiutowało w 2013 roku na PlayStation 3 i Xboksie 360, a z czasem doczekało się też portów na PC oraz obecną generację konsol. Mimo upływu lat, tytuł ten nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów ze względu na ciekawą historię i bohaterów, a także regularnie aktualizowany i wciągający tryb dla wielu graczy. Wpływ na popularność pecetowej wersji gry mają też mody, które niejednokrotnie potrafią całkowicie odmienić rozgrywkę. Tak jak modyfikacja R.E.A.L., która wprowadza możliwość zabawy w VR.

Luke Ross poinformował na Reddicie o nowej wersji moda, który pozwala na doświadczenie GTA 5 w zupełnie inny sposób, wykorzystując w tym celu technologię VR. Nie jest to pierwsza fanowska modyfikacja tego typu, ale wcześniejszym daleko było do doskonałości. Tym razem wirtualna rzeczywistość obejmuje całą grę, a więc zarówno fabularne misje, poboczne aktywności, eksplorację oraz scenki przerywnikowe. Oczywiście, do skorzystania z całości konieczne jest posiadanie stosunkowo mocnego peceta, zestawu VR, a także pecetowej wersji gry.

Nową wersję moda R.E.A.L. do GTA 5 znajdziecie na stronie projektu w serwisie Github.