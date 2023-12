Ile będzie trwał zwiastun GTA 6? Znamy konkretny czas

fot. Rockstar Games

W przypadku GTA 6 mamy do czynienia z ciekawą sytuacją, która doskonale pokazuje, jak bardzo wyczekiwany jest to tytuł. Najpierw pojawiły się plotki o nadchodzącym ogłoszeniu, a później... oficjalna zapowiedź zwiastuna. Ten trafi do sieci 5 grudnia o godzinie 15:00 czasu polskiego, ale link, pod którym pojawi się materiał, jest aktywny już teraz. Dzięki temu wiemy również, że trailer będzie trwał dokładnie 1 minutę i 31 sekund.

Na ten moment nie wiemy, co dokładnie zaprezentuje Rockstar Games. Warto jednak przypomnieć, że pierwsze zwiastuny GTA V oraz Red Dead Redemption 2 były równie krótkie, ale mimo tego twórcy dostarczyli efektowne materiały na silniku gry, w których zaprezentowano wirtualne światy. Istnieje więc szansa, że podobnie będzie wyglądało to w przypadku Grand Theft Auto VI.