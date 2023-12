GTA 6 - kiedy zwiastun gry? Mamy konkretną datę i godzinę!

fot. Rockstar Games

Już wcześniej zapowiedziano, że na początku grudnia tego roku zobaczymy pierwszy zwiastun GTA 6. Teraz zaś poznaliśmy dokładną datę i godzinę premiery materiału. Trafi on do sieci już w najbliższy wtorek, 5 grudnia, o godzinie 15:00 czasu polskiego. Oczywiście gdy tylko się to stanie, damy Wam o tym znać.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1730587560726892883

Szczegóły na temat Grand Theft Auto VI trzymane są w tajemnicy. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że w grze trafimy do fikcyjnej wersji Miami (powyższa grafika wydaje się to potwierdzać) i wcielimy się w dwójkę bohaterów - kobietę oraz mężczyznę. Przypominamy też, że we wrześniu 2022 roku do sieci wyciekło mnóstwo materiałów z wczesnej wersji gry. Nie zdradzają one jednak zbyt wiele i w związku z tym można potraktować to jedynie jako ciekawostkę.