GTA 6 - wydawca reaguje na przecieki. Materiały znikają z sieci

fot. Rockstar

18 września do sieci trafiło kilkadziesiąt wideo prezentujących gameplay z GTA 6 we wczesnej wersji. Choć niektórzy mieli wątpliwości co do wiarygodności tych materiałów, to kilka godzin później, po kontakcie ze swoimi źródłami, potwierdził to Jason Schreier, dziennikarz Bloomberga i jedna z najlepiej poinformowanych osób w branży. Jakby tego było mało, to teraz dostaliśmy kolejną przesłankę wskazującą za tym, że nie był to jedynie fake, w który włożono dużo pracy.

Firma Take Two Interactive, wydawca serii Grand Theft Auto, podjęła bowiem działania mające na celu usuwanie kłopotliwych wideo z sieci z powodu naruszenia praw autorskich. Część z materiałów nie jest już teraz dostępna i można spodziewać się, że z czasem znikną również kolejne nagrania. Co więcej internauci dostrzegli również, że na oficjalnym profilu Rockstar Games na Instagramie zdecydowano się wyłączyć możliwość komentowania. Prawdopodobnie ma to na celu dalszą walkę z udostępnianiem linków do wyciekniętych materiałów.