GTA 6 - gameplay z wczesnej wersji trafił do sieci! Wielki wyciek w Rockstar Games

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. twitter.com/melzyfn

GTA 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji od lat. Oficjalną zapowiedź gry dostaliśmy jakiś czas temu, ale nie towarzyszył jej żaden zwiastun ani nawet teaser. Teraz jednak dostaliśmy możliwość zapoznania się z fragmentami rozgrywki z wczesnej wersji. Nie jest to jednak coś, co planowali twórcy lub wydawca. Zamiast tego mamy do czynienia z ogromnym wyciekiem materiałów: na GTAForums opublikowano paczkę, która ma zawierać ponad 90 wideo, a niektóre z nich szybko zaczęto wrzucać na YouTube czy Twittera.

Materiały wydają się potwierdzać wcześniejsze przecieki. W grze zobaczymy dwójkę bohaterów (kobietę i mężczyznę), a akcję osadzono w Vice City. Zobaczcie sami, jak to się prezentuje.

https://twitter.com/Who2Pitts/status/1571374176534929408

https://twitter.com/melzyfn/status/1571366681846464512

Sytuację skomentował Jason Schreier. Dziennikarz Bloomberga ma obecnie urlop i nie pozyskał jeszcze żadnych informacji w tej sprawie, ale również on mówi, że opublikowane wideo pokrywają się z tym, o czym słyszał wcześniej. Sama skala przecieku również sugeruje, że mamy do czynienia z prawdziwymi wideo, a nie fałszywką przygotowaną przez fanów.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1571409925351378944

Grand Theft Auto VI nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Nie wiemy również nic na temat platform, na które zmierza gra.