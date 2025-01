Tom Holland napakowany na okładce magazynu. Reżyser Avengers: Endgame wzruszony: nic się nie zmienił

fot. Marvel/Sony

Reklama

Najpierw Jon Watts, reżyser Spider-Man: Homecoming, Daleko od domu i Bez drogi do domu, spojrzał wstecz na przesłuchania Toma Hollanda do roli Pajączka w MCU. Wspominał, że chłopak wyglądał niewinnie i był czarujący, a potem zrobił kilka świetnych backflipów. Czuł się tak, jakby oglądał prawdziwego Petera Parkera.

Reżyser Avengers: Endgame o Tomie Hollandzie

Z kolei Joe Russo, współreżyser Avengers: Endgame, dodał, że Holland od zawsze bardzo troszczył się o innych ludzi i czuł się za nich odpowiedzialny. W ten sposób reprezentował sobą pozytywne cechy, które zawsze kojarzyły się filmowcowi ze Spider-Manem. Dodał:

To, co imponuje mi najbardziej, to fakt, że w trakcie naszej znajomości stał się międzynarodową gwiazdą filmową, otoczoną przez paparazzi i w bardzo głośnym związku, a mimo to jest wciąż dokładnie taki sam, jak na początku: szczery i kochany tak jak w dniu, w którym po raz pierwszy wszedł do naszego biura na przesłuchanie.

Tom Holland napakowany na okładce magazynu

Okładkę z napakowanym Tomem Hollandem możecie zobaczyć poniżej.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Men's Health (@menshealthmag) ROZWIŃ ▼