GTA Online z aktualizacją The Contract. Do gry trafią Franklin, Lamar i... Dr. Dre

fot. Rockstar Games

Gracze GTA Online już wkrótce otrzymają kolejną dużą aktualizację z nową zawartością. Będzie ona zatytułowana The Contract i wprowadzi ona do gry Franklina oraz Lamara znanych z fabularnej kampanii dla jednego gracza. Nową twarzą w wirtualnym świecie będzie też słynny raper i producent muzyczny, Dr. Dre.

The Contract ma zadebiutować już 15 grudnia i wprowadzi do gry m.in. nową stację radiową, muzykę (w tym niepublikowane wcześniej utwory autorstwa Dr. Dre), zadania, pojazdy oraz bronie do zdobycia. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun aktualizacji, a wkrótce do sieci mają trafić kolejne szczegóły na jej temat.

Niewykluczone, że coś więcej usłyszymy w trakcie The Game Awards 2021, choć nie da się ukryć, że zdecydowana większość odbiorców prawdopodobnie wolałaby wreszcie otrzymać zapowiedź wyczekiwanego od dawna GTA 6.

