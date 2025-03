Skąd wzięło się nazwisko Reachera? Ta historia jest dość... nietypowa

fot. Prime Video

Reklama

Autor bestsellerowej serii książek o Jacku Reacherze, Lee Child przypomniał, skąd wzięło się nazwisko jego kultowej postaci w rozmowie w programie BBC Breakfast. Przyszło mu to bowiem do głowy w najmniej oczekiwanym momencie – podczas zakupów, które robił wraz z żoną w supermarkecie sieci Asda w South Lakes.

Reacher – skąd wzięło się to nazwisko?

Poszedłem z żoną na zakupy. Właśnie straciłem pracę i byliśmy bardzo zestresowani tym, co będzie z nami dalej. Za każdym razem, gdy wchodzę do supermarketu, jakaś starsza pani mówi: "Och, jest pan takim miłym, wysokim dżentelmenem, mógłby mi pan podać tę puszkę?" Więc moja żona zażartowała: "Wiesz, jeśli pisanie nie wypali, możesz zostać Reacherem w supermarkecie." I wtedy pomyślałem—świetne nazwisko! Moment olśnienia.

TA scena była trudna dla Alana Ritchsona. Aktor pod wrażeniem scenografii w Reacherze

Najnowsza ekranizacja tego cyklu powieści to serial z 2022 roku. Reacher dostępny jest do obejrzenia na Amazon Prime Video. Obecnie wychodzi trzeci sezon, a nowe odcinki pojawiają się co tydzień w czwartki.