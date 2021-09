GTA V na PS5 i Xbox Series X/S opóźnione do przyszłego roku

fot. Rockstar

Gracze już odliczali miesiące, a nawet tygodnie do premiery Grand Theft Auto V w wersji na Xbox Series X/S i PlayStation 5, a tu Rockstar postanowił zrobić im psikusa i opóźnił wydanie gry o kilka miesięcy. Nowe okienko wydawnicze dla najbardziej kasowej produkcji w historii zostało ujawnione podczas PlayStation Showcase. W odświeżone przygody Michaela, Trevora oraz Franklina zagramy dopiero w marcu przyszłego roku.

Zdaniem Rockstar Games opóźnienie premiery gry jest konieczne z uwagi na fakt włożenia odpowiednich prac w produkcję, żeby ta doskonale wyglądała na konsolach współczesnej generacji. W oczekiwaniu na next-genowe wydanie gry twórcy opublikowali nowy zwiastun tytułu.

Posiadacze PS Plus mogą do tego czasu korzystać z premii w postaci 1 000 000 GTA$ do wykorzystania w GTA Online na PlayStation 4, aż do momentu premiery gry na PlayStation 5.