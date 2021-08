Darmowe GTA V przyciągnęło do Epic Games Store 7 milionów użytkowników

fot. Rockstar

Kiedy w maju 2020 roku zespół Epic Games ogłosił, że każdy będzie mógł za darmo przypisać do swojego konta Grand Theft Auto V, wybuchło istne szaleństwo. Tuż po odblokowaniu gry serwery korporacji padły, na kilka godzin strona sklepu zniknęła z sieci. Akcja zakończyła się spektakularnym sukcesem, Epic Games Store przyciągnął do siebie wielu nowych graczy. A najlepiej świadczą o tym suche dane liczbowe ujawnione w trakcie sądowej batalii z prawnikami Apple wokół fortnite'owych mikrotransakcji

Przeszło siedem milionów nowych użytkowników. Tylu graczy zapisało się do Epic Games Store przy okazji tej akcji promocyjnej. Aby uświadomić sobie, o jakiej skali mowa, warto zestawić tę liczbę z innymi tytułami, które cieszyły się największą popularnością w okresie analizowanym przy okazji wspomnianego procesu. Druga na liście Civilization VI przyciągnęła do sklepu 2,5 miliona graczy, a zamykająca podium Subnautica – niespełna milion.

Mimo tak ogromnego zainteresowania rozdawnictwem Epic Games Store, sklep korporacji nadal pozostaje daleko w tyle za swoim największym rynkowym konkurentem, platformą od Valve. Steam może dziś pochwalić się przeszło 120 milionami aktywnych użytkowników w skali miesiąca, a Epic Games Store – tylko 58 milionami.

Warto także zwrócić uwagę na słabnące tempo wzrostu platformy twórców Fortnite'a. W grudniu 2020 roku serwis mógł pochwalić się 56 milionami aktywnych użytkowników w skali miesiąca, przez pół roku przyciągnął do siebie jedynie 2 miliony nowych klientów. Za to w grudniu 2019 roku z Epic Games Store regularnie korzystały ok. 32 miliony klientów, co oznacza, że na przestrzeni roku firmie udało się niemalże podwoić swoją rynkową obecność.

W odrobieniu strat może pomóc nowy program self-publishingowy, który właśnie wszedł w etap zamkniętych beta testów. Korporacja liczy na to, że po jego oficjalnym debiucie przyciągnie do platformy młodych twórców, co doprowadzi do zwiększenia bazy aktywnych użytkowników zainteresowanych nowościami z półki indie.