Guardians of the Galaxy - spotkanie Strażników Galaktyki z Cosmo w nowym materiale z gry

fot. Square Enix

Twórcy i wydawca nadchodzącego Marvel’s Guardians of the Galaxy chętnie dzielą się materiałami wideo z gry, zwłaszcza tymi, które przedstawiają spotkania tytułowej grupy superbohaterów z innymi postaciami znanymi z komiksów. Z takim nagraniem mamy do czynienia również w tym przypadku - Strażnicy rozmawiają tu z psem o imieniu Cosmo, który zadebiutował w komiksowej serii Nova w 2008 roku.

Po raz kolejny widać, że istotną rolę odegrają dialogi i wybory moralne. W jednej z rozmów gracze mają możliwość trzymania się razem lub zdradzenia Rocketa. Zobaczcie sami.

Marvel's Guardians of the Galaxy - premiera gry już 26 października na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Posiadacze Nintendo Switch otrzymają zaś wersję z dopiskiem Cloud Version, która do zabawy będzie wymagać stałego połączenia z internetem.