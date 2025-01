Nowe zdjęcia z wielkich hitów Netflixa. Te filmy i seriale pojawią się w 2025 roku

fot. Netflix

29 stycznia w Los Angeles odbyło się specjalne wydarzenie Netflixa, podczas którego zapowiedziano filmowe i serialowe nowości na 2025 rok. Pokazano nowe zdjęcia z popularnych hitów, takich jak Wednesday czy Squid Game, ale i nowości pokroju Frankensteina od Guillermo del Toro czy kolejnej części Na noże z Danielem Craigiem.

Sprawdźcie wszystkie serialowe, filmowe i growe nowości na Netflix 2025.

Netflix 2025 - polskie seriale i filmy

Netflix 2025 - premiery filmów i seriali (ZDJĘCIA)

To kontynuacja jednego z najpopularniejszych seriali Netflixa i jednocześnie zwieńczenie historii opowiadanej od 2021 roku. drugi sezon Squid Game bije rekordy popularności. Do tej pory zanotował 1,244 miliarda wyświetlonych godzin, co czyni go drugim najpopularniejszym nieanglojęzycznym serialem w historii Netflixa – zaraz po pierwszym sezonie Squid Game. Jest także czwartym najchętniej oglądanym serialem ogółem.

Premiera: 27 czerwca 2025

Szczegóły fabularne 5 sezonu pozostają nieznane. Wiadomo, że nastąpi przeskok czasowy o rok względem wydarzeń z 4 sezonu. Zakończył się on sceną, w której Vecna otworzył bramę do Upside Down, co doprowadziło do masowych zniszczeń w Hawkins.

W nowym sezonie powrócą aktorzy znani z poprzednich odsłon serialu – Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Natalia Dyer i Charlie Heaton. Dołączą też nowi aktorzy: Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux i Linda Hamilton.

Na razie nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów odnośnie fabuły drugiego sezonu Wednesday. Z wypowiedzi Ortegi wynika, że nowe odcinki będą bardziej w klimatach horroru, aniżeli romantycznej teen dramy i ma rozwinąć nieco więcej wątków rodzinnych. Nie zabraknie też nowych twarzy w obsadzie – m.in. Catherine Zeta-Jones wcieli się w Morticię, a także ma zadebiutować Lady Gaga, na co czekało wielu fanów po viralowym remixie piosenki Bloody Mary – na razie jednak nie wiadomo, w kogo wcieli się aktorka.

Pozostałe filmy i seriale z premierą w 2025 roku na Netflix:

Frankenstein

RIP

Death by Lightning

Black Rabbit

Dzień zero

The Beast In Me

Netflix 2025 - pozostałe nowości (ZDJĘCIA)

Netflix 2025 - programy rozrywkowe

Building the Band

Million Dollar Secret

Everybody’s Live in L.A. z Johnem Mulaney

Netflix 2025 - gry

Squid Game: Bez pardonu

Gra na podstawie Ginny & Georgia

Gra na podstawie Słodkie magnolie

Gra na podstawie Miłość jest ślepa

Gra na podstawie Piekło singli

Gry z serii WWE 2K

Netflix - premiery seriali w 2025