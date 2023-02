The Buried Giant - Guillermo Del Toro stworzy animację dla Netflixa na podstawie powieści Kazuo Ishiguro

fot. Netflix

Po antologicznym serialu Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro oraz animowanym filmie Guillermo del Toro: Pinokio, który został nominowany do Oscara, słynny reżyser zajmie się nowym projektem dla Netflixa. Będzie to animowana adaptacja książki Pogrzebany olbrzym (ang. The Buried Giant) autorstwa brytyjskiego pisarz japońskiego pochodzenia oraz laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2017 - Kazuo Ishiguro.

W oficjalnym opisie książki wydawnictwa Albatros możemy przeczytać, że jest to "owiana tajemnicą, głęboko poruszająca i uniwersalna przypowieść o potędze pamięci, miłości, zdradzie, okrucieństwie i przebaczaniu. I o pewnej podróży, której nie można odkładać… Axl i Beatrice, para starszych Brytów, wyrusza w świat z nadzieją na odnalezienie syna. Wędrują przez kraj, w którym do niedawna trwała wojna, a ślady poczynań króla Artura i jego rycerzy są wciąż obecne. Niezmordowanie zmierzają do celu. Spodziewają się, że będą musieli stawić czoła niebezpieczeństwom, rzeczom dziwnym, nawet nie z tego świata, ale nie wiedzą, że podróż ujawni sekrety, które utonęły w niepamięci…".

Guillermo del Toro wyreżyseruje oraz zajmie się produkcją serialu The Buried Giant. Napisze również scenariusz wraz z Dennisem Kellym (Matylda: Musical). Animację stworzy studio ShadowMachine, które odpowiada za Guillermo del Toro: Pinokio.

Reżyser w swoim oświadczeniu napisał:

The Buried Giant kontynuuje moją współpracę animacyjną z Netflixem oraz nasze dążenie do tego, aby animacja poklatkowa stała się medium do opowiadania złożonych historii i budowania nieograniczonych światów. To dla mnie wielki zaszczyt i jeszcze większa odpowiedzialność, że mogę wyreżyserować na podstawie tego scenariusza, który Dennis Kelly i ja adaptujemy na podstawie głębokiej i pełnej wyobraźni powieści Kazuo Ishiguro.

