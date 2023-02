Welcome To Derry - powstanie serial w świecie filmu To. Stephen King wspiera projekt

fot. New Line Cinema

Serial Welcome to Derry będzie osadzony w świecie książki To Stephena Kinga. Ponadto będzie rozwijać historię stworzoną przez reżysera Andy'ego Muschiettiego w filmach fabularnych To i To: Rozdział 2. Twórcami nowego projektu są: wspomniany filmowiec, jego siostra Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs (Wonder Woman). Serial trafi na platformę HBO Max, którego produkcją zajmie się Warner Bros. Television.

Stephen King zabrał głos na temat nowego serialu:

Jestem podekscytowany, że historia Derry, najbardziej nawiedzonego miasta w stanie Maine, będzie kontynuowana. I cieszę się, że Andy Muschietti będzie nadzorował przerażające wydarzenia wraz z zespołem ekspertów, włączając w to jego utalentowaną siostrę Barbarę. Wszędzie wkoło czerwone balony!

Jason Fuchs napisze scenariusz do pierwszego odcinka serialu. Wraz z Bradem Calebem Kanem będą showrunnerami projektu. Ponadto będą pełnić funkcję producentów wykonawczych wraz z rodzeństwem Muschietti oraz Shelley Meals, Royem Lee i Danem Linem. Andy Muschietti wyreżyseruje kilka odcinków, w tym premierowy.

Andy i Barbara Muschietti w oświadczeniu napisali:

Jako nastolatkowie na zmianę czytaliśmy rozdziały To Stephena Kinga, dopóki gruba miękka oprawa nie rozpadła się na kawałki. To jest epicką historią, która znacznie bardziej wykracza poza to, co mogliśmy odkryć w naszych filmach. Nie możemy się doczekać, aby podzielić się głębią powieści Steve'a z całym jej sercem, humorem, człowieczeństwem i horrorem.

Z kolei Fuchs dodał, że możliwość powrotu do świata jego ulubionego horroru i pomoc w jego budowaniu na podstawie wyjątkowo genialnego filmowego uniwersum stworzonego przez Muschiettich to coś więcej niż życiowa szansa. To dla niego spełnienie marzeń, który można też nazwać koszmarem.

