Tár - Martin Scorsese zachwycony filmem. Ciemne chmury nad przyszłością kina zniknęły?

Główną statuetkę dla najlepszego filmu podczas tegorocznego rozdania Nagród Nowojorskiego Koła Krytyków Filmowych otrzymał film Tár, którego polska premiera jest zaplanowana na 24 lutego 2023 roku. Ponadto nagrodę otrzymała również Cate Blanchett wcielająca się w tytułową dyrygentkę, której toksyczne zachowanie wywraca do góry nogami jej życie osobiste i karierę zawodową.

Legendarny filmowiec Martin Scorsese wręczył nagrodę dla najlepszego filmu fabularnego reżyserowi Toddowi Fieldowi. Zrobił to wirtualnie za pomocą łączy internetowych. Mimo że nie pojawił się osobiście na ceremonii nie szczędził pochwał na temat filmu.

Od tak dawna tak wielu z nas ogląda filmy, które w dużej mierze mówią nam, dokąd zmierzają. Chodzi mi o to, że biorą nas za rękę i nawet jeśli czasami jest to niepokojące, pocieszają nas po drodze, że na końcu wszystko będzie dobrze. Jest to podstępne, ponieważ może to uśpić i ostatecznie przyzwyczaić nas do tego. To prowadzi tych z nas, którzy doświadczyli kina w przeszłości - i to w większym stopniu - do rozpaczy w związku z przyszłością tej formy sztuki, zwłaszcza dla młodszych pokoleń. To mroczne dni.

Scorsese powiedział, że gdy zobaczył Tár ciemne chmury się uniosły. Docenił strukturę filmu oraz zmiany lokalizacji, które pozwoliły zredukować przestrzeń i czas, co kino robi najlepiej. Pochwalił Fielda porównując jego mistrzowską reżyserię do chodzenia po linie. Określił ją jako pełną kontroli, precyzyjną i eksponowaną. Zachwycał się również ostrymi kątami i krawędziami oraz wykorzystaniem geometrii we wspaniałej kompozycji szerokiego kadru o proporcjach 2.35:1.

Granice samego kadru i prowokujące wymierzone długie ujęcia odzwierciedlają brutalną architekturę jej duszy — duszy Tár.

Cate Blanchett w filmie Tár wciela się w dyrygentkę uważaną za jedną z najwybitniejszych w swoim rzemiośle. Jest też pierwszą dyrygentką w historii, która stanęła na czele głównej niemieckiej orkiestry.