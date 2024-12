Chińskie fantasy ma smoki, olbrzymy i wielkie armie. Zwiastun filmu Narodziny Bogów 2

Fot. Materiały prasowe

Narodziny Bogów: Królestwo Burz to jedna z największych chińskich superprodukcji ostatnich lat. To także rzadki przypadek filmu z Chin, który trafił do polskich kin i jest dostępny na platformie streamingowej CDA Premium. Druga część zadebiutuje w chińskich kinach w styczniu 2025 roku, co daje nadzieję, że i polscy widzowie będą mogli ją obejrzeć. Zwiastun zapowiada jeszcze większy rozmach niż w pierwszej odsłonie serii.

Narodziny Bogów 2 — zwiastun

Anglojęzyczny tytuł kontynuacji to Creation of the Gods II: Demonic Confrontation. Tym razem zamiast polityki, która dominowała w pierwszej części, fabuła skupi się na pełnoskalowej wojnie w klimacie fantasy.

Narodziny Bogów 2 — o czym jest film?

Taishi Wen Zhong prowadzi armię dynastii Shang przeciwko królestwu Xiqi. W skład wojsk wchodzą Deng Chanyu oraz czterej generałowie rodziny Mo. Ji Fa, wspierany przez nieśmiertelnych z Kunlun, staje na czele armii, by obronić swoje ziemie przed najeźdźcami z Shang.

Narodziny Bogów 2 — obsada i premiera

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Fei Xiang, Li Xuejian, Huang Bo, Chen Kun oraz Yu Shi. Premiera, pierwotnie zaplanowana na 2024 rok, została przesunięta na styczeń 2025, aby twórcy mogli dopracować efekty specjalne. Film ma być jeszcze bardziej widowiskowy niż poprzednia część — ujawniono, że zawiera ponad 2000 ujęć z efektami komputerowymi, co plasuje go na poziomie największych hollywoodzkich superprodukcji.

Projekt opiera się na chińskiej powieści z XVI wieku. Premiera w Chinach odbędzie się 29 stycznia 2025 roku, czyli w okresie Chińskiego Nowego Roku, co tradycyjnie stanowi najbardziej lukratywny czas dla tamtejszego przemysłu kinowego.