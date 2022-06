Cabinet Of Curiosities - teaser serialu Netflixa. Za sterami Guillermo del Toro

fot. Netflix

Teaser serialu Cabinet of Curiosities zapowiada nową produkcję autorstwa Guillermo del Toro. Jednocześnie ogłoszono, że do wcześniej ogłoszonej obsady dołączają tacy ludzie jak Eric André, Sofia Boutella, Ismael Cruz Córdova, Kate Micucci oraz Charlyne Yi. Wideo pokazuje, co tym razem wymyślił jeden z najbardziej kreatywnych twórców Hollywood.

Cabinet of Curiosities - teaser

Wcześniej w obsadzie ogłoszono takich aktorów jak Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Rupert Grint, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché oraz Peter Weller.

Cabinet of Curiosities - o czym jest serial?

Jest to zbiór aktorskich historii, które mają zakwestionować tradycyjne zasady horroru. Del Toro bierze na warsztat magię, gotycki horror, klasyczny a nawet zahacza o groteskę. To osiem historii, wśród których są dwie oryginalne napisane przez samego Del Toro. Resztę wybrał osobiście oraz wyznaczył ekipę scenarzystów i reżyserów.

Cabinet of Curiosities - data premiery nie jest znana.