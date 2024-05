Guy Ritchie z nowym projektem. Wife And Dog będzie podobny do Dżentelmenów

fot. Scott Garfield // Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. // za kulisami filmu "Jeden gniewny człowiek"

Wife And Dog będzie nowym projektem Guya Ritchiego. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy; obecnie trwa casting do głównych ról. Produkcja od studia Black Bear właśnie trafiła na targi w Cannes.

Według doniesień Wife and Dog ma być w podobnym tonie co serial Dżentelmeni, który w marcu królował na platformie Netflix. Słynny filmowiec jest twórcą tej produkcji, w której wyreżyserował dwa odcinki oraz napisał do nich scenariusz. Pełnił również rolę producenta wykonawczego.

W ostatnim czasie Guy Ritchie pracował również nad szpiegowską komedią akcji The Ministry of Ungentlemanly Warfare, w której zagrali Henry Cavill i Alan Ritchson. Reżyser był mocno zapracowany, ponieważ w 2023 roku do kin weszły jego dwa filmy: Przymierze i Gra Fortuny. Obecnie trwa postprodukcja In the Grey z Cavillem, Jakem Gyllenhaalem i Rosamund Pike. Teraz pracuje nad Fountain of Youth z Johnem Krasinskim i Natalie Portman. W planach ma też takie projekty jak Young Sherlock, Aladyn 2 oraz serial The Donovans.