Andrew Garfield w thrillerze After The Hunt? Zagra u boku Julii Roberts

fot. Michelle Faye // FX Networks

Reklama

After the Hunt to thriller, który wyreżyseruje Luca Guadagnino (Challengers) na podstawie scenariusza debiutującej Nory Garrett. Przypomnijmy, że projekt od studia Imagine Entertainment cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony reżyserów ze względu na chwalony przez agentów scenariusz. Również wytwórnie zażarcie walczyły o dystrybucję filmu, która ostatecznie przypadła Amazon MGM Studios.

W głównej roli wystąpi Julia Roberts, a teraz serwis Deadline podał, że trwają rozmowy z Andrew Garfieldem. Zdjęcia do After The Hunt rozpoczną się latem. Film ma trafić do kin w 2025 roku.

Za produkcję odpowiadają Brian Grazer i Allan Mandelbaum z ramienia Imagine Entertainment oraz Guadagnino z ramienia Frenesy. Producentkami wykonawczymi są Karen Lunder i Nora Garrett.

After the Hunt - fabuła filmu

Thriller opowie historię pani profesor college'u, w którą wcieli się Julia Roberts. Kobieta staje w obliczu dylematu na tle osobistym i zawodowym, gdy wybitna uczennica wysuwa oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów z pracy. Grozi to ujawnieniem mrocznej tajemnicy z jej przeszłości.