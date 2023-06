Niedocenione filmy akcji wielkich gwiazd. Ich twarze nie uratowały filmu przed zapomnieniem

fot. materiały prasowe

Akcja jest niebywałym gatunkiem, który wciąż się rozwija i zmienia. W typie klasycznych tworów o szybkich i mocnych scenach pozostają produkcje z nieustraszonymi mięśniakami, potrafiącymi przeciwstawić się każdemu napotkanemu wrogowi. Z drugiej zaś strony owacje dostają superbohaterzy i nadludzie, których tak bardzo pragniemy oglądać.

Jednak w gromadzie wszystkich kinowych hitów, plączą się również filmy, o których słuch zaginął. I nie pomaga im nawet gwiazdorska obsada, która w innych akcyjniakach niesie bohaterów do zwycięstwa, także kasowego. Każdy aktor ma na swoim koncie przynajmniej jedną produkcję, o której niewielu pamięta. W tym również wielkie gwiazdy kina akcji.

Zapraszamy do galerii o aktorach filmów akcji, którzy na swoim koncie mają niedoceniany występ w danym gatunku. Znalazły się tu filmy, które w czasie swojej premiery odniosły sukces, ale w pewnym momencie widzowie zaczęli o nich zapominać, przez co ich popularność nie była zbyt długa. W wielu przypadkach produkcje zostały niezauważone przez większą grupę odbiorców lub niewielu słyszało o takim filmie. Innym razem wczesne negatywne recenzje skazały obraz na zapomnienie. Oliwy do ognia dolewają giganci streamingowi, którzy choć znajdują miejsce na film, zalewają platformy pożądanymi hitami prosto z wielkiego ekranu.

Niedocenione filmy akcji wielkich gwiazd

