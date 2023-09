Gwiezdne Wojny: Ahsoka - co to za miejsce w ostatniej scenie 4. odcinka? Oto Świat pomiędzy światami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W ostatniej scenie 4. odcinka serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka bohaterk obudziła się w tajemniczym miejscu, a za nią stoi młody Anakin Skywalker z czasów Wojen Klonów. To bardzo ważna scena, bo Ahsoka spotyka się ze swoim mistrzem, z którym przeżyła wiele przygód podczas wojny, a czego widzowie nie znający animacji mogą nie wiedzieć. Kluczowe jednak jest to miejsce, które nazywa się w kanonie Gwiezdnych Wojen następując: Świat pomiędzy światami.

Gwiezdne Wojny: czym jest Świat pomiędzy światami?

Świat pomiędzy światami to miejsce znajdujące się w samej Mocy, które jest siecią czasu i przestrzeni. Po raz pierwszy to miejsce pojawiło się w serialu animowanym Star Wars Rebelianci w finale 2. sezonu. To tam Ahsoka Tano walczyła z Darthem Vaderem i po pierwszy zobaczyła na własne oczy kim stała się najbliższa jej osoba. W wyniku eksplozji oboje mieli zostać pod gruzami zawalonej świiątyni, ale wówczas Ezra Bridger poprzez portal w Świecie pomiędzy światami wyciągnął Ahsokę i tym samym uratował jej życie. To miejsce pokazuje obrazowo, jak wszystko jest ze sobą połączone w Mocy.

Kwestia uratowania Ahsoki mogłaby sugerować podróż w czasie, bo Ezra znajdujący się w Świecie pomiędzy światami był z przyszłości dla Ahsoki w trakcie walki. Nigdy jednak nie było powiedziane, że podróże w czasie są w tym miejscu możliwe i w ogóle taka opcja jest brana pod uwagę. Aby wejść do tego miejsca, trzeba było znaleźć i aktywować wejście, więc to też nie było nic łatwego. Bynajmniej też nie są to żadne zaświaty, jak nie znający tego miejsca spekulowali.

Czy to więc oznacza, że Anakin Skywalker jest tym prawdziwym i znanym nam Anakinem z czasów sprzed przemiany w Vadera? Jest to zagadką i wcale nie jest powiedziane, że jest to prawdziwy Skywalker. Jest teoria, że to tak naprawdę nie Anakin, a mistyczna istota zwana Synem, która bawi się emocjami Ahsoki Tano. Postać Syna, Córki i Ojca poruszona została w wątku Mortis w serialu Wojny Klonów i pokazał on, jak kluczową rolę w równowadze Mocy te postacie pełniły. Nikt też tutaj nie będzie nagle psuć wydarzeń z Gwiezdnej Sagi dla własnego widzimisię, więc historia Anakina w ogóle się nie zmieni. Już w Star Wars Rebeliantach poruszono kwestię zmiany wydarzeń z przeszłości oraz ewentualnych konsekwencji. Płynął z tego jeden wniosek: nie można zmienić tego, co już się wydarzyło. Choć Ahsoka w tym danym momencie została wyciągnięta przez portal w Święcie pomiędzy światami, ostatecznie tam wraca i żyje dalej. Kwestia chęci uratowania Kanana przez Ezrę była poruszona w 13. odcinku 4. sezonu.

Świat pomiędzy światami to miejsce ważne fabularnie, które w 5. odcinku wyreżyserowanym przez twórcę serialu Dave'a Filoni, może zmienić Gwiezdne Wojny jakie znamy. Prawda jest taka, że określone zasady tego miejsca nigdy nie zostały klarownie wyłożone, więc ostatecznie wszystko może być tu możliwe.

Wszystko to pomysły Dave'a Filoniego, który opracował je najpierw w animacjach, a teraz w serialu aktorskim je rozwija. Według informacji kolejny odcinek będzie trwać 49 minut i z uwagi na wagę wydarzeń, w USA będzie on mieć pokazy kinowe.