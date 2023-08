Gwiezdne Wojny: Ahsoka - fani dostrzegli ważny detal. Chodzi o Putrgile

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Purrgile to coś w rodzaju kosmicznych wielorybów, które mają zdolność podróżowanie przez nadprzestrzeń. To one dokonały skoku w finale serialu Star Wars Rebelianci, zabierając Ezrę i Wielkiego Admirała Thrawna w wówczas nieznane miejsce. Teraz dzięki premierze serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka wiemy, że skoczyli oni do innej galaktyki. Okazuje się, że w kluczowym momence odcinka purrgile były obecne i fani dopiero teraz je odstrzegli.

Gwiezdne Wojny : Ahsoka - purrgile w serialu

Wszystko wskazuje na to, że mapa do Peridey, czyli tej innej galaktyki w uniwersum jest w jakimś stopniu inspirowana migracyjną trasą purrgilów. W 2. odcinku Baylan Skoll i Shin Hati są na planecie Seatos w ruinach dziwnej struktury, która pozwoli im odczytać mapę do innej galaktyki, w której znajduje się Wielki Admirał Thrawn. Okazuje się, że w tej scenie w tle w chmurach można dostrzec przemieszczające się purrgile.

https://twitter.com/_ingeneious_/status/1694651276737265992

Ich obecność może potwierdzać też, że trasy nadprzestrzenne były inspirowane drogą przemieszczania purrgilów. Ich obecność tutaj wskazuje, że to miejsce, z którego bohaterowie i złoczyńcy będą musieli wyruszyć do swojego celu. Najwyraźniej purrgile nie będą w tym aspekcie tylko statystami i mogą odegrać w tym ważną rolę.