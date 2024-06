Nowe wideo zapowiadające Akolitę. Szykujcie się na starcie między [SPOILER]!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pierwsze dwa odcinki Akolity wskazywały na mroczną tajemnicę w odległej galaktyce, do której widzowie będą wracać co tydzień w nadziei, że otrzymają więcej wskazówek. Na ten moment wiemy, że Mae (Amandla Stenberg) planuje zabić czterech Mistrzów Jedi, obwiniając ich za rozdzielenie jej oraz Oshy i zniszczenie ich życia. Zdążyła już pozbyć się Indary (Carrie-Anne Moss) oraz Torbina (Dean-Charles Chapman). Następny na jej liście jest Wookie Kelnacca, a nowy spot prawdopodobnie zdradza, dlaczego zdecydował się prowadzić samotne życie w Khofar. Zobaczcie sami.

Gwiezdne Wojny: Akolita - klip

Jak możecie zobaczyć powyżej, to Wookie wkroczył do akcji, przygotowując się do bitwy z Torbinem. To, dlaczego Jedi walczyli ze sobą, pozostaje tajemnicą. Jednak prawdopodobnie to jest istotne dla głównego wątku serialu. Nie zagłębiając się w spoilery, możemy jedynie zdradzić, że tej sceny nie ma w trzecim ani czwartym odcinku udostępnionym dziennikarzom do recenzji.

Akolita - fabuła, gdzie oglądać?

Star Wars: Acolyte jest serialem, którego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Historia ukazuje galaktykę u szczytu ery Wysokiej Republiki, kiedy Jedi byli najsilniejsi, a Sithowie mieli zostać wytępieni.

Gwiezdne Wojny: Akolita - Jecki to Padawanka mistrza Sola. Jest młoda, emanuje spokojem i ma w sobie dużo dojrzałości. W tej roli Dafne Keen.

Serial dostępny na Disney+.