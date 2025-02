13 nominacji do Oscara na szali. Aktorka po krytyce reżysera zamierza od tej pory milczeć

Fot. Materiały prasowe

Karla Sofía Gascón ogłosiła, że nie będzie już wypowiadać się na temat kontrowersji wokół Emilii Pérez. Aktorka po krytycznych uwagach Jacquesa Audiarda, reżysera filmu, na temat jej działań, opublikowała na Instagramie post, w którym po raz kolejny przeprosiła fanów i zapewniła, że nie będzie już zabierać głosu w sprawie, by nie szkodzić już produkcji.

Karla Sofía Gascón - oświadczenie

Poniżej znajdziecie oświadczenie, które Karla Sofía Gascón opublikowała na Instagramie.

Po wywiadzie z Jacquesem, który rozumiem, zdecydowałam, dla filmu, dla Jacquesa, dla obsady, dla niesamowitej ekipy filmowej, która na to zasługuje, dla wspaniałej przygody, którą razem przeżyliśmy, by pozwolić naszej pracy przemówić za siebie. Z nadzieją, że moje milczenie pozwoli docenić film takim, jakim jest, piękną odą do miłości i odmienności. Przepraszam wszystkich, którzy po drodze zostali zranieni.

Przypominamy, że Jacques Audiard tak skomentował działania aktorki:

Nie rozmawiałem z nią i nie chcę tego robić. Jest w autodestrukcyjnym trybie, w który nie mogę ingerować i naprawdę nie rozumiem, dlaczego nadal to robi. Dlaczego sobie szkodzi? Dlaczego? Nie rozumiem tego. I nie rozumiem także, dlaczego krzywdzi ludzi, którzy byli jej bardzo bliscy. Myślę w tej chwili o tym, jak rani innych, jak ekipę i wszystkich ludzi, którzy tak niesamowicie ciężko pracowali nad tym filmem. Myślę o mnie, o Zoe [Saldaña] i Selenie [Gomez]. Po prostu nie rozumiem, dlaczego ona nadal nas krzywdzi. Nie utrzymuję z nią kontaktu, bo w tej chwili [Gascón] potrzebuje przestrzeni do refleksji i wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny.

Emilia Pérez - kontrowersje

Emilia Pérez ma trzynaście nominacji do tegorocznych Oscarów, w tym jeden za występ Gascón, jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni kumuluje się wokół filmu coraz więcej kontrowersji. Krytyka samej produkcji dotyczy głównie błędnego przedstawienia Meksyku i sposobu działania kartelu (za co obwinia się Jacquesa Audiarda, który przyznał, że nie robił za wiele researchu). Internautów również rozzłościł wygrany Złoty Glob w kategorii Najlepsza komedia lub musical, ponieważ do nagrody było również nominowane chociażby Wicked, uznawane za jedną z najlepszych broadwayowskich adaptacji w historii, gdy piosenki z Emilii Pérez stały się obiektem żartów. W końcu, swoją cegiełkę dołożyła sama Gascón. Zrobiło się głośno o jej starych wpisach w mediach społecznościowych, które uznano za rasistowskie i obraźliwe, a przeprosiny aktorki tylko pogorszyły sprawę.