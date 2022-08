Gwiezdne Wojny: Andor - pełny zwiastun. To wygląda jak kinowe widowisko!

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Andor to serial, który w każdym calu różni się od poprzednich osadzonych w świecie Star Wars, czyli od The Mandalorian, Księgi Boby Fetta i Obi-Wana Kenobiego. Showrunner i twórca Tony Gilroy podszedł do tego jak do kinowej superprodukcji, więc była ona kręcona w różnych lokacjach oraz w studiu. Zdecydował on nie wykorzystywać technologii stagecraft, na bazie której tworzony był wizualny styl poprzednich trzech seriali. To doskonale widać w zwiastunie! Zobaczcie sami i oceńcie!

Gwiezdne Wojny: Andor - zwiastun

Zwiastun potwierdza plotki, że Forest Whitaker powraca jako Saw Gerrera. Za muzykę w serialu odpowiada trzykrotnie nominowany do Oscara Nicholas Britell. Wyróżniano go nagrodami za takie filmy jak Moonlight, Gdyby ulica Beale umiała mówić oraz Nie patrz w górę. Na małym ekranie był doceniany za muzykę w serialu Sukcesja.

Serial ma imponującą ekipę scenarzystów na czele ze wspomnianym Tonym Gilroyem, który pracował przy trylogii przygód Jasona Bourne'a oraz był nominowany do Oscara za Michaela Claytona. Poza nim są:

Historia serialu rozgrywa się pięć lat przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie i skupia się na Cassianie Andorze, szpiegu Rebelii, który nie cofnie się przed niczym, by wykonać misję. Fabuła została rozplanowana na dwa sezony; każdy ma liczyć 12 odcinków. Ostatni odcinek 2. sezonu wprowadzi bezpośrednio do Łotra 1. Serial jest thrillerem szpiegowskim.

Gwiezdne Wojny: Andor - wraz z ogłoszenie zwiastuna ujawniono opóźnienie premiery. Nastąpi ona dopiero 21 września. Będzie ona złożona z 3 odcinków. Pierwotnie serial miał trafić do Disney+ 31 sierpnia.