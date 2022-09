Gwiezdne Wojny: Andor - plakaty postaci dają sugestię. Polityczna gra będzie tu ważna

fot. Disney+

Do sieci trafiły trzy plakaty postaci z serialu Gwiezdne Wojny: Andor, które mają dać obraz tego, kto tutaj będzie odgrywać ważne role. Wiemy, że tytułowy Cassian Andor zostanie szpiegiem Rebelii, który nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć cel. Pozostali dwaj wyróżnieniu bohaterowie to wytrawni polityce pociągający za sznurki i walczący na zupełnie innym, nieznanym dotąd w filmowym uniwersum polu bitwy. Twórcy zapowiadali, że Gwiezdne Wojny: Andor to thriller szpiegowski, ale w zapowiedziach mówiono też o tym, że polityczna batalia za kulisami będą tutaj odgrywać kluczową rolą. Jednym z jej autorów ma być Beau Willimon, scenarzysta i twórca House of Cards. Jest on jednym ze scenarzystów serialu ze świata Star Wars.

Star Wars: Andor - galeria

Gwiezdne Wojny: Andor - Cassian Andor

Historia serialu rozgrywa się pięć lat przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie i skupia się na Cassianie Andorze, szpiegu Rebelii, który nie cofnie się przed niczym, by wykonać misję. Fabuła została rozplanowana na dwa sezony; każdy ma liczyć 12 odcinków. Ostatni odcinek 2. sezonu wprowadzi bezpośrednio do Łotra 1. Serial jest thrillerem szpiegowskim.

Gwiezdne Wojny: Andor - premiera 21 września w Disney+. Na początek 3 odcinki.