Władca Pierścieni - postacie wg opisu z książek. Od prac sztucznej inteligencji trudno się oderwać

New Line Cinema/Jim Clyde Monge/Medium/Dall-E2

Władca Pierścieni w ostatnich dniach zyskuje jeszcze większą niż dotychczas popularność dzięki serialowi Pierścienie Władzy. Jesteśmy niemal pewni, że szeroko zakrojona dyskusja wokół produkcji Amazona sprawiła, iż część z Was zdecydowała się raz jeszcze sięgnąć po książki J.R.R. Tolkiena o Śródziemiu. To więc doskonały moment na to, aby pokazać Wam, jak jego najważniejszych bohaterów - Gandalfa, Froda, Sama, Aragorna i Legolasa - widzi sztuczna inteligencja, która sięgnęła po zamieszczone w powieściach opisy wyglądu postaci.

Grafik komputerowy i dziennikarz Jim Clyde Monge wykorzystał w tym celu Dall-E2, AI, która według samego pomysłodawcy prac działa w sposób następujący:

DALL-E2 to nowy, oparty na sztucznej inteligencji system, który potrafi tworzyć realistyczne obrazy i inne formy sztuki na podstawie opisów tekstów w zwykłym języku. Używa on procesu nazywanego "dyfuzją", rozpoczynającego się od przedstawienia wzorca losowych punktów - później AI stopniowo przerabia ten wzorzec, rozpoznając charakterystyczne aspekty danego obrazu. System operuje na przeszło 3 miliardach parametrów.

Oto efekty pracy sztucznej inteligencji:

Władca Pierścieni - wygląd postaci wg książek; prace sztucznej inteligencji

Władca Pierścieni - Gandalf (film i książka)

Na tym jednak wcale nie koniec. W sieci w ciągu kilku poprzednich dni zaroiło się od innych wizji Śródziemia stworzonych przez sztuczną inteligencję. Mamy więc okazję zobaczyć postacie przedstawione wg opisów z książek przy wykorzystaniu programu Midjourney, wizerunek Gandalfa poddającego się złowrogiej mocy Jedynego Pierścienia czy niesamowite prace specjalisty od efektów specjalnych, Alexa Halsteada, pokazujące zachwycającą wizję niektórych lokacji Śródziemia. Spójrzcie sami:

Władca Pierścieni - postacie i lokacje według sztucznej inteligencji

Władca Pierścieni (Frodo) - postacie wg opisu z książek (Midjourney)