Ben Affleck źle wspomina bycie Batmanem. Wszystko przez... strój: "Nikt nie myślał o człowieku"

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Ben Affleck przez kilka lat wcielał się w Bruce'a Wayne'a i Batmana w uniwersum DCEU, które dobiegło końca. Zadebiutował w produkcji Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości w reżyserii Zacka Snydera, a potem powtórzył swoją rolę w Legionie samobójców, obu wersjach Ligi sprawiedliwości, a także Flashu. Początkowo aktor miał otrzymać też solowy projekt. Miał go reżyserować, potem tylko brać udział jako główna gwiazda, ale ostatecznie zrezygnował w całości z udziału i w ten sposób narodził się pomysł na Batmana z Robertem Pattinsonem w roli głównej.

Jak oryginalnie miał się zakończyć Daredevil: Odrodzenie? Punisher i tak by powrócił

Affleck w rozmowie z GQ wspominał pracę w stroju Mrocznego Rycerza i wcale nie wspominał jej dobrze. Ale zdecydowanie ciepło, nawet za ciepło.

Nienawidziłem strojów Batmana. Są straszne do noszenia. Są zbyt gorące. Nie da się w nich oddychać. Przy projektowaniu myśli się tylko o tym, żeby dobrze wyglądały, ale kompletnie nikt nie myślał o człowieku. Po prostu zaczynasz się pocić, a ja i bez tego mam problemy z potem, więc w czymś takim po prostu ze mnie kapało. To utrudniało robienie tych filmów, bo cały czas jest ci gorąco. Nie czujesz się przez to zbyt bohatersko, bo jesteś ciągle zmęczony i przepocony. Może Christian [Bale] albo Robert [Pattinson] radzą sobie z tym lepiej.

Najlepsze stroje Batmana [RANKING]