Gwiezdne Wojny - Boba Fett i Mando wśród nowych figurek Black Series od Hasbro

Gwiezdne Wojny to nie tylko znana seria filmowa, ale także franczyza, która mocno zakorzeniła się w całej popkulturze. Półki sklepowe uginają się od gadżetów dla fanów świata Star Wars - jednymi z najbardziej atrakcyjnych są figurki kolekcjonerskie, które co jakiś czas trafiają na rynek, a następnie do domów miłośników Gwiezdnej Sagi.

Hasbro kontynuuje tworzenie nowych figurek z linii Black Series. Wcześniej fani otrzymali postacie Luke'a Skywalkera, CC-1010 i Jet Troopera. Teraz fanów czeka możliwość po sięgnięcia między innymi po Mandalorianina, Bobę Fetta i Dartha Vadera. Zobaczcie jak się prezentują: