Gwiezdne Wojny - Boba Fett przeżył Powrót Jedi. Stare książki o tym opowiadały

fot. materiały prasowe

Boba Fett żyje. Premiera 2. sezonu The Mandalorian zdradziła tę informację otwarcie wraz z ostatnią sceną. Wiemy, że Boba Fett miał zginąć w Powrocie Jedi, gdy wpadł do jamy Sarlacca. Najwyraźniej z niej wyszedł, ale jak do tego doszło? Przypomnijmy, że historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z części VI.

Do tego zdarzenia doszło w Expanded Universe, zwanym Legendami, czyli w starych książkach, które były wydawane przed przejęciem Gwiezdnych Wojen przez Disneya.

Sytuacja została wyjaśniona w opowiadaniu A Barve Like That: The Tale of Boba Fett autorstwa J.D. Montgomery'ego. Była ona częścią zbioru opowiadań Opowieści z pałacu Jabby wydanej w 1995 roku.

W tej historii Boba Fett obudził się w trzewiach Sarlacca i nawiązał telepatyczny kontakt z Susejo, jedną z poprzednich ofiar potwora, którego świadomość połączyła się z Sarlaccem. Fett namówił Susejo, by ten doprowadził do skurczu mięśni Sarlacca w pobliżu jego plecaka odrzutowego, co doprowadziła do eksplozji. To uwolniło Bobę z wnętrzności potwora. Następnie wykorzystał on granat, aby zrobić dziurę w jego boku i wydostać się na zewnątrz. Takim sposobem Boba Fett wydostał się z Sarlacca będąc jedyną istotą w galaktyce, która tego dokonała. Gdy już był na pustyni, wyratował go kolega po fachu, Dengar, który pomógł mu i potem przez jakiś czas ze sobą współpracowali.

W Legendach Fett był mocno związany z kulturą mandaloriańską i planetą, na której dochodziło do ważnych wydarzeń. Przez lata znalazł sobie żonę, miał dziecko, a jego wnuczka... próbowała go zabić, bo Boba nie był zbyt dobrym materiałem na ojca ani męża. Jest więc tutaj sporo historii, z których można czerpać w nowym kanonie Star Wars.

fot. materiały prasowe

Wiele wskazuje, że nowy kanon pokazał sugestię, jak Boba Fett wydostał się z Sarlacca. W trylogii Koniec i początek, z której pochodzi wprowadzony w premierze 2. sezonu The Mandalorian Cobb Vanth, może znajdować się odpowiedź. Tam też pojawiła się informacja, że Sarlacc został zraniony przez wybuch barki Jabby. Jawowie wykorzystali nowe "wejście" do potwora, by poszukać skarbów w jego trzewiach i tak też dostali zbroje Boby Fetta. Spekuluje się, że mogli wyratować samego Bobę, bo według informacji na pewno nie został od razu strawiony i jeszcze żył.

Niewątpliwie The Mandalorian odpowie, jakie inspiracje Legendami zostały wykorzystane i jak naprawdę przeżył Boba Fett. Wydaje się, że Jon Favreau jest fanem najtwardszego z twardych łowców nagród, więc jego pokonanie Sarlacca od wewnątrz wydaje się najbardziej prawdopodobne.