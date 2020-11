The Mandalorian - Baby Yoda w galerii sztuki i SNL. Jak przyjęty został nowy odcinek?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

30 października ceniony przez wielu fanów Gwiezdnych wojen serial The Mandalorian powrócił - otrzymaliśmy prawie godzinny pierwszy odcinek 2. sezonu. Premierowy epizod został ciepło przyjęty przez krytyków i widzów - porównuje się go do najlepszych odcinków pierwszej serii, chwali występ Timothy'ego Olyphanta i rozmach. Według serwisu Rotten Tomatoes w tym momencie 93% recenzji jest pozytywnych. Tutaj przeczytacie nasze wrażenia.

Co ciekawego w związku z serialem wydarzyło się w ostatnich dniach? Po pierwsze - jak wiemy, w serialu pojawi się Rosario Dawson. Mówi się, że aktorka wciela się w znaną z serialu animowanego Ahsokę Tano, choć ta informacja dotychczas nie została oficjalnie potwierdzona. Tymczasem na profilu instagramowym indyjskiego Disney+ pojawił się post, który wkrótce został usunięty. Można w nim było przeczytać, że "Rosario Dawson wciela się w sławną Jedi z Wojen Klonów".

Po drugie - w sieci pojawiły się już spoilerowe zdjęcia z 9 rozdziału (odcinek zatytułowany jest The Marshal). Zobaczycie je poniżej:

The Mandalorian: The Marshal

Dziecko, znane powszechnie jako Baby Yoda, zostało... gościem programu Saturday Night Live. Wcielił się w niego Kyle Mooney. Zobaczcie:

Zielony malec (wraz ze swoim opiekunem) został też uwieczniony na... artystycznej instalacji w londyńskiej National Portrait Gallery na West Endzie, która powstała, by upamiętnić związek między brytyjskim przemysłem a historią marki. Olejny obraz zawiśnie obok portretów m.in. Aleca Guinnessa, Thandie Newton, Felicity Jones, Riza Ahmeda, Garetha Edwardsa czy Bena Morrisa. Oprócz tego pojawią się tam koncepcyjne grafiki ze Star Wars, stworzone przez Douga Changa, Johna Parka i Christiana Alzmana.

Na wideo zobaczycie, jak powstawał portret i jak ostatecznie się prezentuje: