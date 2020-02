Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - szczegóły wydania Blu-ray. Zaskakujący brak kluczowych dodatków!

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie powoli znika z kin na całym świecie, więc czas na promocję wydania cyfrowego oraz Blu-ray. Amerykańska premiera wersji cyfrowej odbędzie się 17 marca 2020 roku, natomiast 31 marca 2020 roku trafi on na Blu-ray, DVD oraz będzie dostępny w wersji 4K Ultra HD. Data polskiej premiery nie jest znana.

Zaskoczeniem są szczegóły na temat materiałów dodatkowych, czyli rzeczy, po które fani najchętniej sięgając kupując wydanie Blu-ray. Mamy do czynienia z sytuacją dziwną, ponieważ... nie będzie można obejrzeć filmu z komentarzem reżysera J.J. Abramsa. Nie ma jednak w tym nic podejrzanego, ponieważ nie było go również na pierwszym wydaniu Przebudzenia Mocy. Zostało ono dodane w kolejnej kolekcjonerskiej wersji. Brak czegoś, co jest standardem na wydaniach największych blockbusterów nie jest jednak jedynym zaskoczeniem. Nie znajdziemy bowiem ani jednej usuniętej sceny! Być może one również są planowane na innego rodzaju wydanie całej Gwiezdnej Sagi? Na razie to czysta spekulacja i nie ma wyjaśnienia.

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - zwiastun wydania Blu-ray

Star Wars 9 - materiały dodatkowe

- The Skywalker Legacy - pełnometrażowy dokument o realizacji filmu

- Pasaana Pursuit: Creating the Speeder Chase - kulisy realizacji pościgu na planecie Pasaana

- Aliens in the Desert - kulisy scen na planecie Pasaana z wszystkimi detalami na czele z wymyśleniem wyglądu tubylców

- D-O: Key to the Past - historia statku, który łączy Rey z jej rodzicami oraz kulisy powstania nowego droida

- Warwick & Son - Warwick Davis powraca jako Wicket z Powrotu Jedi. Towarzyszy mu jego syn Harrison. Wideo o kulisach epizodycznej roli

- Cast of Creatures - obszerne kulisy tworzenia tworów, charakteryzacji, animatronicznych kukiełek i innych elementów budowy postaci z uniwersum.

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - okładka Blu-ray

Gwiezdna Saga w 4K

Potwierdzono też specjalne wydanie całej Gwiezdnej Sagi w jakości 4K Ultra HD. Ma ono składać się z 18 płyt i ma zawierać wszystkie 9 filmów oraz materiały dodatkowe. Cena w Stanach Zjednoczonych zamyka się w kwocie 129,99 dolarów. Premiera odbędzie się 13 kwietnia 2020 roku.