Gwiezdne Wojny - kiedy zostanie ogłoszony nowy film? Rygor Disneya wkracza do Lucasfilmu

fot. materiały prasowe

Informowaliśmy, że Disney wprowadza rygor w Marvel Studios, bo zmieniają podejście do tworzenia treści związanych ze znanymi seriami. Z góry będą ustalane budżety i będzie wymuszane ich respektowanie. Najważniejsze jednak, że nowa strategia ma skupić się na jakości, nie ilości.

Gwiezdne Wojny - powrót do kin

Według The Hollywood Reporter trwają prace nad dwoma filmami. Jeden to projekt Damona Lindelofa, który jest na etapie scenariusza od lipca 2022 roku. Potwierdzają, że drugi to nadal film Taikiego Waititiego. Wielu sądziło, że po negatywnym odbiorze widowiska Thor: miłość i grom Lucasfilm z niego zrezygnuje, ale nic takiego się nie stało. Portal, powołując się na swoje informacje, twierdzi, że Star Wars: Rogue Squadron w reżyserii Patty Jenkins może nigdy nie powstać.

Kiedy poznamy tytuł, który przejdzie do etapu realizacji? Nastąpi to w kwietniu 2023 roku podczas Star Wars Celebration w Londynie. Nie jest to zaskoczenie, bo święto fanów Gwiezdnych Wojen to idealne miejsce na takie ogłoszenie. W 2023 roku pojawią się na ekranach dwa seriale Star Wars: Ahsoka oraz Star Wars: Skeleton Crew. The Acolyte jest planowany na 2024 roku.

Źródła THR twierdzą, że to ważna korekta rozwoju znanych serii. Tak powiedział im informator:

- Możesz mieć 10 przeciętnych seriali lub 5 świetnych tytułów.

Do Star Wars Celebration raczej nie dostaniemy nowych szczegółów rozwoju uniwersum Star Wars.