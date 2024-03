Gwiezdne Wojny - prawdziwy cel użycia Inkwizytorów był inny. Klucz w planie Palpatine'a [TEORIA]

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do tej pory wiedzieliśmy o Inkwizytorach i ich roli wszystko. Tak przynajmniej myśleliśmy. To grupa szkolona przez Dartha Vadera. Miała polować i wybić niedobitki Jedi, które albo nie wróciły do świątyni podczas rzezi Anakina Skywalkera, albo udało im się uciec. Jednak wydarzenia z serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja motywują fanów do snucia teorii. Ta, o której będzie tu mowa, ma sens!

Gwiezdne Wojny – prawdziwy cel Inkwizytorów

Przede wszystkim przypomnijmy tak zwany projekt Harvester, z którym związane były działania Inkwizytorów. Na mocy rozkazu Palpatine'a mieli oni wyszukiwać i porywać dzieci wrażliwe na Moc. Niektóre misje skończyły się porażką (jak w serialu Star Wars Rebelianci), ale to nie znaczy, że wszystkie. Zaczęło się to jeszcze podczas Wojen Klonów, gdy łowcy nagród (pokroju Cada Bane'a) dostali takie zlecenie. Cały czas wiedzieliśmy, że celem było wychowanie agentów wyszkolonych w używaniu Ciemnej Strony Mocy. Najpewniej niektórzy zostali Inkwizytorami.

Pierwsza część teorii mówi o tym, że to wszystko mogło mieć związek z projektem Nekromanta. Najpierw wspomniano o nim w The Mandalorian. A 3. sezon Parszywej zgrai potwierdził, że to nad nim doktor Hemlock pracuje w Górze Tantiss, prowadząc eksperymenty na klonach. Chodzi o stworzenie genetycznego klona, którego organizm jest w stanie przeżyć wszczepienie wielkiej dawki midichlorianów. Jednakże do tej pory wszystkie ciała odrzucały to i ulegały szybkiej degeneracji. To projekt, który był Palpatine'owi potrzebny, by mógł powrócić po śmierci. Wiemy, że nie udał mu się do końca przez wydarzenia z dzieła Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie.

Stąd też druga część teorii mówi o tym, że tak naprawdę Inkwizytorzy nie mieli na celu zabijać upolowanych Jedi. Tych lepszych chcieli doprowadzać do laboratorium, aby byli źródłem midichlorianów do projektu Nekromanta. Dlatego też założeniem Imperatora było stworzenie ich po to, by wykorzystać ich do ostatecznego planu, zapewniającego mu wieczne panowanie. Nie jest też wykluczone, że stąd pochodzą zamrożone ciała Jedi, które widzieliśmy w Obi-Wanie Kenobim.

Jest wielka szansa, że wraz z rozwojem Parszywej zgrai poznamy odpowiedź na nurtujące nas pytania. Ta teoria jest naprawdę prawdopodobna, biorąc pod uwagę to, co widzieliśmy w 3. odcinku.