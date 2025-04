Punisher ze specjalnym odcinkiem na Disney+. Jon Bernthal współtworzył scenariusz

Już od jakiegoś czasu wiemy, że Punisher doczeka się w MCU odcinka specjalnego, który zadebiutuje w serwisie Disney+ na podobnej zasadzie jak Wilkołak nocą sprzed 3 lat. Wszystko wskazuje na to, że do premiery dojdzie w 2026 roku, najprawdopodobniej po zakończeniu emisji 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Jak się okazuje, współautorem scenariusza jest wcielający się w rolę Franka Castle'a Jon Bernthal.

Aktor ujawnił to w wywiadzie dla portalu Collider, w którym opisuje proces powstawania projektu:

Mówiłem to milion razy: Frank jest we mnie, jest w moim sercu. Zależy mi na nim.

Gdy dyskutujemy o tym, czym ten projekt ma być, o tej wersji Franka, naprawdę czułem, że chcą tego widzowie, że społeczność wojskowa na to czeka, policja, fani komiksów – oni naprawdę tego pragnęli. Przedstawiłem im tę wersję, a oni mnie wspierali.

Wspierali mnie w tym, żebym nadal przychodził na spotkania. Kiedy rozmawialiśmy z różnymi scenarzystami, pomysły, które wymyślaliśmy, zaczęły rezonować; myślę, że wszyscy zobaczyli, jak bardzo rezonują one we mnie. Mam wokół siebie świetną grupę weteranów, z którymi pracuję. Jeden z nich, mój przyjaciel Nick, jest po prostu niesamowity. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Nie lubię rozmawiać o takich rzeczach, bo to trochę jak szczekanie przed ugryzieniem. Jestem zaszczycony i wdzięczny. Pomaga nam niesamowita grupa ludzi.