Andor: sezon 2 - easter eggi z odcinków 10-12. Wzruszająca historia kosmicznego kota i najdłuższe imię

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Reklama

Połowa maja 2025 roku to też czas, w którym serial Gwiezdne Wojny: Andor dobiegł końca. Jest to jedna z najlepiej ocenianych produkcji ze świata Star Wars, która otrzymała pochwały od recenzentów i fanów. Przed pożegnaniem Cassiana i seansem Łotra 1., do którego serial idealnie prowadził publiczność za rękę, warto spojrzeć na kilka faktów, ciekawostek i easter eggów z finałowych trzech odcinków Andora.

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 10-12 (finał serialu) - recenzja spoilerowa

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 10-12 - easter eggi, fakty, ciekawostki

Andor doczekał się dwóch sezonów i dwudziestu czterech odcinków, które prowadziły bezpośrednio do początkowych scen z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Co jednak zdarzyło się po drodze? Ostatnie trzy odcinki to zabawa w kotka i myszkę pomiędzy Kleyą a oficerami Imperium, którzy rozpaczliwie próbują powstrzymać wyciek informacji na temat Gwiazdy Śmierci. Śmierć poniósł Luthen, ale nowe życie rozpoczęło się w innym zakątku galaktyki z Bix noszącą dziecko Cassiana na swoich rękach, gdy ten prawdopodobnie w podobnym czasie oddawał swoje dla dobra galaktyki.

Oto wszystko, co przegapiliście w ostatnim akcie Andora. Kot z kreskówki ze smutną historią, powrót pewnego rodzaju szturmowców z Hana Solo i więzienie, w którym wylądowała Dedra to tylko przedsmak tego, co przemycono w tych epizodach.