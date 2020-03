Jak przeżył Palpatine? Usunięty dialog z filmu nie pozostawiłby wątpliwości

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie tak naprawdę bardzo klarownie sugerował, że Imperator Palpatine jest klonem, do którego przeniesiono ducha mistrza Sithów. Widzieliśmy zbiorniki ze sklonowanymi Snoke'ami, maszynę, do której był podłączony Imperator, a jednym z głównych wątków była jego chęć opętania żywego ciała. Nie powiedziano tego dosłownie, ale wszystkie tropy były na ekranie. Książka Star Wars: The Rise of Skywalker autorstwa Rae Carsona ostatecznie potwierdziła, że lojaliści Sithów wykorzystali technologię klonowania, by odtworzyć ciało Palpatine'a.

Ian McDiarmid po raz pierwszy otwarcie odniósł się do sprawy na Comic Con w Brukseli i zdradził, że w jednej z wersji scenariusza był dialog, który nie pozostawiał wątpliwości co do kulisów powrotu Imperatora.

- Klonowanie? Oczywiście, Było wiele wyjaśnień tego, jak powróciłem. Interesujące jest to, że mogę coś wyjawić. W pewnym momencie w scenariuszu była kwestia w pierwszej scenie, w której Adam [Driver, przyp red.) powiedział: "Jesteś klonem". Moja postać odpowiadała w tym oryginalnym scenariuszu: "Czymś więcej niż klonem, ale mniej niż człowiekiem". To dla mnie podsumowywało to, kim jest. A poza tym ujęcie kamery pokazało zbiornik z klonami Snoke'a, który wszyscy zauważyli - mówi Ian McDiarmid.

Zobacz także:

Aktor tłumaczy, jaką Palpatine odegrał rolę w trylogii sequeli i całej Gwiezdnej Sadze:

- Więc Snoke był klonem. Palpatine był odpowiedzialny za wszystko. Miał bezpośredni lub pośredni wpływ na każde wydarzenie. Jeśli wrócicie, a jestem pewien, że tak się stanie, i obejrzycie wszystkie filmy w odpowiedniej kolejności, dostrzeżecie, że w każdym jest pewne wspólne poczucie zła. W sensie - gdy ktoś robi coś złego, czyni to z powodu Palpatine'a lub jego wpływu, który wywierał publicznie lub poprzez rozmowy prywatne - tłumaczy

Przypomnijmy, że na wydaniu Blu-ray filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie nie zobaczymy usuniętych scen. Jego premiera amerykańska odbędzie się 31 marca 2020 roku.